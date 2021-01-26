Бывшая первая леди Меланья Трамп разведется с мужем?

Когда экс-первая пара прощалась со своими сторонниками, покидая Белый дом, улыбка не сходила с уст Меланьи. Это и вызвало подозрения, что в этом браке появилась трещина.

Бывшая первая леди США Меланья Трамп якобы подумывает о разводе со своим мужем. Об этом ходят слухи, распространяемые некоторыми таблоидами. Так ли это?

Годами американская желтая пресса писала о том, что она несчастна со своим экстравагантным мужем. Временами на это указывали некоторые ее жесты, когда пара появлялась на публике. Эксперты и наблюдатели даже считали, что конец президентства Трампа — идеальный момент для расставания.

Публицист, знающий эту пару, Р. Кори Хей считает, что Меланья Трамп не бросит мужа, но исчезнет из публичного пространства.

«Меланья исчезнет. Не будет никаких постов в ее Instgram и Twitter, - утверждает журналист в интервью The Times. Такую уверенность ему дает знание о семейных делах Трампов.

В браке Меланьи и Дональда есть 15-летний сын по имени Бэррон Уильям Трамп, на котором она сейчас концентрирует все свое внимание. Мелания теперь, после выезда из Белого дома, по мнению Кори Хея, посвятит себя семье и друзьям.

Кроме этого, есть весьма важный момент в биографии бывшей фотомодели Меланьи, в девичестве Кнавс: она помнит, как ей было тяжело, когда жила в родной Словении. Потому понятно, что 50-летняя Меланья не хочет расстаться с финансовым благополучием и стабильностью, которые дает этот брак.

Правда, финансовое благополучие вскоре вполне может быть разрушено. Как известно, Трампа ожидают судебные процессы, в которых он обвиняется в неуплате налогов в крупных размерах, ставятся под вопрос сомнительные сделки во время президентства.

Мелания, которая зарабатывала эротическими фотосессиями, в том числе для мужских журналов GQ, Max, а потом и снимаясь для обложек Vogue, In Style, Glamour, многие годы уже привыкла жить, не стесняя себя в средствах.

Причем это ощущение окружающей ее роскоши пришло к Меланьи после знакомства с будущим мужем опять же на фотосессии.

При помолвке с Дональдом Трмапом она получила от суженого кольцо с бриллиантом в 11 каратов ценой в 1,2 миллиона долларов. Он тогда же назвал словенку с незаурядной внешностью «любовью моей жизни». Вместе они уже 15 лет. Разница между мужем и женой в возрасте — 24 года.