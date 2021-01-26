Объем бизнес-кредитов Yelo Bank увеличился на 18%

Кредитный портфель банка составил 308,3 миллиона манатов, что на 4 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бизнес-кредитов увеличился на 22 млн манатов, что говорит о 18% увеличении бизнесс кредитования.

Коэффициент адекватности совокупного капитала составляет 18,34%, а Коэффициент адекватности капитала 1-го (первого) уровня составляет 16,04%. Это, в свою очередь, свидетельствует о высокой устойчивости капитала банка, которая примерно в 2 и 3 раза выше нормы соответственно.

Банк увеличил уставной капитал на 5,6% по сравнению с третьим кварталом 2020 года и довел показатель до 378 миллионов манатов.

Банку удалось сохранить сильную позицию ликвидности в течение года.

Анар Гасанов, председатель правления Yelo Bank, прокомментировал финансовые результаты за отчетный период: «Наша главная задача сейчас - соответствовать ожиданиям и потребностям наших клиентов на самом высоком уровне, чтобы ликвидировать последствия пандемии как можно скорее. В этой связи увеличение бизнес-кредитов является показателем нашей поддержки развития реального сектора страны. Как банк, мы продолжим планомерное стимулирование реального сектора. Мы подготовили много интересных предложений для предпринимателей, и они смогут ими воспользоваться в течение всего года. В то же время мы постоянно инвестируем в новые технологии, увеличиваем количество наших цифровых продуктов, расширяем нашу филиальную сеть и модернизируемся в соответствии с нашей новой концепцией. Результаты нашей целенаправленной работы отразятся на удовлетворении наших клиентов и наших финансовых показателях.