В Украине снесли последний памятник Ленину

В Украине снесли последний в стране памятник организатору Октябрьского переворота Владимиру Ленину. Об этом на своей странице в Facebook рассказал активист движения «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков.

Памятник располагался в селе Старые Трояны Одесской области. По словам активиста, в республике больше не осталось ни одного монумента революционеру за исключением тех, что находятся на частных участках или неподконтрольных Киеву территориях. «Поздравляю всех!» — написал Поздняков.

Ранее один из памятников Ленину в Одесской области активисты «Декоммунизации» превратили в монумент болгарскому колонисту. Скульптуру вождя облачили в национальный болгарский костюм, а в руку вложили виноградную лозу.