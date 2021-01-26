Мир может столкнуться с новой пандемией коронавируса, гриппа или не известной ранее болезни, написал сооснователь Microsoft Билл Гейтс в своем блоге. По его мнению, чтобы избежать тех же трудностей, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, к возможности новой пандемии нужно «относиться так же серьезно, как к угрозе войны».

Предотвращение новой пандемии потребует «десятков миллиардов долларов в год», отметил Гейтс. Он назвал такие инвестиции большими, но подчеркнул, что пандемия коронавируса обошлась миру в $28 трлн. «Миру нужно тратить миллиарды, чтобы сэкономить триллионы (и предотвратить миллионы смертей)», — написал миллиардер, передает Forbes.

По мнению Гейтса, власти государств должны, во-первых, продолжать и после пандемии инвестировать в то, что помогает с ней справиться. Так, создание достаточных мощностей для тестирования в США заняло месяцы, отметил миллиардер. Он выразил надежду, что к началу следующей пандемии будут созданы «платформы для мегадиагностики», которые позволят тестировать 20% населения мира в неделю.

Кроме того, Гейтс заявил о необходимости создать «глобальную систему предупреждения». Эта идея подразумевает формирование групп быстрого реагирования по аналогии с пожарными. Речь идет о «группах полностью подготовленных профессионалов, готовых моментально отреагировать на потенциальные кризисы». В свободное от основной деятельности время такие специалисты будут поддерживать свои навыки на нужном уровне, борясь с малярией или полиомиелитом, отметил миллиардер. По его оценке, миру необходимо около 3000 таких специалистов.