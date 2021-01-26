Врач назвала неожиданное последствие коронавируса

Переболевшие коронавирусной инфекцией в средней или тяжелой форме сталкиваются с ухудшением остроты зрения, заявила российскому телеканалу "Звезда" врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По ее словам, COVID-19 может вызвать изменения слизистой глаз в виде конъюнктивита. При этом привычная форма конъюнктивита является одним из возможных симптомов после заражения инфекцией.

"Кроме того, я очень часто встречаю людей, которые перенесли ковидную инфекцию в средней и тяжелой форме, и у них ухудшается острота зрения и меняется оптика глаза, то есть усугубляются изменения, связанные с хрусталиком", – заявила российский врач.

Специалист также отметила, что при COVID-19 "истощаются функциональные резервы организма", может усилиться катаракта, меняться оптика глаза, из-за чего людям приходится впоследствии менять привычные очки.