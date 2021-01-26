Москва о первом заседании трехсторонней группы по Карабаху

Трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию всех экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе может провести заседание в ближайшее время. Об этом заявили в российском МИД.

"В межведомственном формате вместе с азербайджанской и армянской сторонами ведем подготовку к проведению ее первого заседания в ближайшее время", - цитирует ТАСС сообщение министерства.

В российском дипведомстве также подчеркнули, что беспристрастное и ответственное содействие процессу нагорно-карабахского урегулирования было и остается одним из приоритетных направлений российской внешней политики в Закавказье.