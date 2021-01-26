В ВОЗ сообщили о рекордной смертности от коронавируса

Более 95 тысяч человек умерли из-за коронавируса в мире за минувшую неделю, это самый высокий показатель с начала пандемии. Количество заразившихся увеличилось за семь дней более чем на 4,1 млн, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Согласно ее данным, с 18 по 24 января в мире был зарегистрирован 95 991 летальный исход из-за коронавирусной инфекции (рост на 1% по сравнению с предшествующей неделей), заболели 4 104 947 человек, что на 15% меньше числа заболевших за период с 11 по 17 января.

Как отмечает ВОЗ, заболеваемость в мире снижается вторую неделю подряд "после пиковых значений первой недели января". Это связано с уменьшением числа новых случаев инфицирования в ряде стран. Сильнее всего заболеваемость уменьшилась за неделю в регионе Европы (на 20%). На втором месте - Африка (снижение на 16%). Смертность выросла в Северной и Южной Америке (на 4%) и в Восточном Средиземноморье (на 3%).