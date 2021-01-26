В шведском зоопарке у тигров и львов выявили коронавирус

Пять львов и два тигра в зоопарке Бурос в Западной Швеции заболели COVID-19, который был обнаружен после того, как звери начали кашлять и не имели аппетита. 17-летнего тигра с сопутствующими заболеваниями пришлось усыпить, сообщает SVT.

Несколько сотрудников также дали положительный результат на коронавирус, все, кто работал с тиграми и львами, были помещены в карантин.

В зоопарке сказали, что, возможно, животных заразили сотрудники, а не наоборот.