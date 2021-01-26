Неизвестный науке древний порт нашли у берегов Сирии

Участники российско-сирийской археологической миссии обнаружили у берегов Сирии руины древнего порта, предположительно времен Римской империи. Ранее ученые не знали о его существовании, сообщает РИА Новости.

Исследования показали, что морская крепость была возведена в I веке нашей эры. До наших времен сохранились остатки маяка и гидротехнических сооружений, а также четыре колонны из мрамора.

Исследования проводились как методом визуального осмотра, так и при помощи подводного аппарата. Порт стал не единственной находкой. Ученые заметили еще более древние объекты: якорные стоянки, молы, причалы античных времен. Им удалось поднять со дна керамические артефакты: остатки изделий греческого, финикийского, египетского, римского производства.