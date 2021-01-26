О поствоенной ситуации в Карабах е и на всем Южном Кавказе, роли Турции в трехстороннем соглашении о прекращении огня и связанных с регионом интересах политических игроков своим мнением с haqqin . az поделился турецкий политолог, профессор факультета международных отношений Университета Коджаэли - Ирфан Кайа Ульгер.

- Как вы оцениваете ситуацию в Карабахе спустя два месяца после победы Азербайджана в войне за освобождение своих территорий?

- На сегодняшний день все достаточно ясно: 27 сентября прошлого года позиции азербайджанской армии на линии соприкосновения подверглись нападению армянских оккупационных сил со стороны занятых почти 30 лет назад азербайджанских территорий. Предпринятые Баку ответные действия ознаменовались освобождением захваченных Арменией земель Карабаха.

В то же время власть Никола Пашиняна в Ереване, который не скрывал желания повернуть геополитический ориентир страны в сторону Запада, вызывала все большее раздражение в Москве. В Армении сложилась парадоксальная ситуация, когда вся экономика и торговые связи были замкнуты на России, а политическая верхушка вела прозападную политику. Пашинян исподволь делал все, что ему диктовали из диаспоры.

44-дневная война стала для Азербайджана освободительной, вернула стране потерянные в начале 90-х годов территории, а для Армении обернулась полным крахом. После освобождения Шуши ее руководству ничего другого, кроме как согласиться с прекращением огня, не оставалось. Важными моментом трехстороннего соглашения Азербайджана, Армении и России является и размещение в зоне конфликта как российских миротворческих войск, так и турецких военных миротворческой миссии. На мой взгляд, плюсы от задекларированных в историческом документе от 10 ноября 2020 года положений есть у всех. Азербайджан освободил свои земли, скоро туда вернуться беженцы, будут восстановлены города и села Карабаха. Россия усилила свое военно-политическое присутствие в регионе Южного Кавказа. В выигрыше и Турция, которая оказала братскому Азербайджану военную поддержку современным высокотехнологичным оружием, особенно дронами, которые сыграли значимую роль в обеспечении превосходства азербайджанской армии на арене боевых действий. Все это повысило авторитет Турции на Южном Кавказе и в мире. Надо сказать, что в какой-то мере от перемирия выиграла и Армения, которая спасла свою армию от полного уничтожения, от окружения и пленения тысяч армянских военных.

- Скоро в Агдаме заработает российско-турецкий мониторинговый центр по наблюдению за режимом прекращения огня. Какое значение придают этому в Турции?

- Сегодня Москва и Анкара на Южном Кавказе - партнеры по миротворческому процессу. Турецкое участие в составе мониторингового центра за соблюдением прекращения огня в Агдаме послужит поддержанию мира и стабильности в регионе.

- В Азербайджане вопрос статуса Нагорного Карабаха считают закрытым. Но в Ереване все еще не расстаются с сепаратистскими устремлениями, пытаясь спекулировать вымышленными историческими данными…

- Думаю, что пока на постсоветском пространстве сохраняются созданные в советское время и по рецепту советских идеологов национальные автономии, в любой точке этого региона могут вспыхнуть конфликты. У же в самой советской системе национально-территориальных автономий - запутанной, сложной и противоречивой - были заложены ростки сепаратизма и межнациональных конфликтов. Так было и с автономиями Югославской Федерации, которая распалась в результате кровавых межнациональных войн. А все потому, что коммунистический лидер СФРЮ Иосиф Броз Тито после Второй мировой войны создавал Югославию по модели советской конституции 1936 года. Так и конфликт в Нагорном Карабахе был заложен при создании НКАО в начале 20-х годов прошлого века.

В настоящее время ситуация в Нагорном Карабахе больше похожа на положение 1991 года. Однако в отличие от того периода сейчас у Азербайджана сильная армия, а в Армении глубокий политический кризис. С точки зрения соотношения сил Азербайджан достиг значительного экономического роста, а Армению из-за тяжелого социально-экономического положения покинули почти один миллион граждан. Население этой страны пребывает в нищете и под сильным социальным прессом. Положение Армении ухудшалось все время, в том числе и из-за изоляции, в которую страна сама себя загнала, выдвигая территориальные притязания к соседним государствам. Несмотря на давление европейцев, Турция с первых дней оккупации Нагорного Карабаха закрыла с Арменией границу. Теперь, после освобождения азербайджанских земель, армяно-турецкие отношения всецело зависят от действий Еревана. От того, какой будет политика Армении в отношении соседних стран зависит - останется ли она в изоляции. У Турции, в принципе, нет никакого интереса и дальше загонять Армению в угол, но…

- Однако все еще открыта тема, которая вне карабахского конфликта создает проблему в отношениях Анкары и Еревана. Это так называемый «геноцид 1915 года»…

- На сегодняшний день официальная позиция Анкары однозначна: претензии Еревана, связанные с «геноцидом армян 1915 года», с правовой, политической, исторической и любой другой точки зрения безосновательны. Решение о перемещении в 1915 году армянского населения Османской империи из восточных провинций в другие регионы было продиктовано военной обстановкой Первой мировой войны. Дело в том, что командиры армянских вооруженных группировок осуществляли коллаборационизм, были подручными, помощниками у вторгшихся на территорию Османской империи иностранных войск. В результате коллаборационизма пострадали мирные люди: турки, азербайджанцы и другие народы. Естественно, турецкие власти решили переместить армянское население из одной части страны в другую. Все это происходило на арене боевых действий Первой мировой войны, где погибло много турков, армян и др.

Армяне диаспоры после Второй мировой, «воодушевленные» принятием мировым сообществом Холокоста евреев, принялись продвигать идею о «геноциде армян». Эта кампания преследует три цели: на первом этапе получить от Турции признание уничтожения армян по этническому принципу, то есть подтвердить «геноцид армян» в Османской империи; за этим последует требование материальной компенсации от нашей страны, подобно тому, как Германия выплачивала компенсации евреям; ну и в завершение Ереван надеется получить восточные турецкие земли. Но наша позиция предельно конкретна: в Османской империи не было политики уничтожения по национальному признаку, а депортация внутри страны во время войн обычное явление.

К сожалению, некоторые страны мира используют этот вопрос в собственных целях для оказания давления на Турцию. Уверен, что армянская диаспора, которая целиком и полностью впряглась в осуществление этой идеи, продолжит и в будущем муссировать данную тему, но никакого успеха не достигнет.

- При каких условиях Турция может ратифицировать Цюрихские протоколы по нормализации армяно-турецких отношений, подписанные в результате «футбольной дипломатии» в 2008 году?

- Цюрихские соглашения были частью тогдашней политики Анкары по урегулированию проблем в отношениях с соседними странами. Так называемая политика «Ноль проблем с соседними государствами». Нормализация отношений со всеми соседями и, в частности, восстановление дипотношений с Арменией было одной из рекомендаций Евросоюза. При всем том, что Турция была когда-то империей, у нее нет никакого уничижительного отношения к государствам, которые когда-то были частью Османского мира. Это видно на примере тесных дружеских отношений Турции с балканскими странами. Армения же вела деструктивную политику во всем регионе Южного Кавказа. И ей надо коренным образом пересмотреть эту политику.

С заключением трехстороннего соглашения по карабахскому конфликту у Турции появилась возможность открыть еще один транспортный путь - через Нахчыван, армянскую территорию, материковый Азербайджан и далее в другие постсоветские страны. И все зависит от Армении, которая при миролюбивой политике может воспользоваться открывающимися перспективами.

- В Армении объявили бойкот турецким товарам, и как турецкая экономика переживёт такое решение?..

- Есть такая мудрость: «Никто не может человеку нанести больше вреда, чем он сам самому себе». Бойкот турецких товаров при нынешней экономической ситуации в Армении - все равно что выстрелить себе в ногу. Иран, Россия или какая-то другая страна региона не может заменить тот широчайший перечень турецких товаров, которыми повседневно пользуется население Армении. В провальности идеи бойкота не может быть сомнений, и это все прекрасно знают и понимают в Ереване. Но за бойкот товаров будет рьяно ратовать проживающая в комфортных условиях армянская диаспора, которая все время подталкивает руководство Армении на всякого рода сумасбродные идеи.

Что касается будущего нынешней армянской власти, то не думаю, что Пашинян сохранит кресло премьера на длительное время. Он все больше теряет поддержку внутри стране, и на его место придет пророссийский политик.

- На фоне того, что Путин и Эрдоган наладили успешное сотрудничество, некоторые псевдоэксперты страшат россиян турецкой экспансией в Центральную Азию…

- Да, в Турции знают про этих «экспертов», в частности про Жириновского, который одержим идеями прорыва к теплым морям. В основе этих страшилок про экспансию турков лежит реальная демографическая проблема.

В то же время авторитет Турции повышается не только на Южном Кавказе и в Центральной Азии, но и на Ближнем Востоке, Балканах, в Северной Африке. Хотя такое расширение поля деятельности имеет свои минусы, так как становится нагрузкой на темпы роста экономики. Однако проблема в том, что фактор роста турецкого присутствия на постсоветском пространстве преподносится в гипертрофированной форме, как бы в подтверждение страшилок об экспансии. На самом же деле нет никакой экспансии. Никто, никого выдавливать с постсоветского пространства не намерен и не собирается.