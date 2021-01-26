"Движение за спасение Родины", объединяющее 17 оппозиционных партий Армении, заявило о проведении 18 февраля по всей стране акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении движения, опубликованном в Facebook.



Согласно сообщению, накануне состоялось заседание совета под руководством лидера движения, на котором была представлена дорожная карта по выходу из кризиса, всем политическим силам Армении предлагается прийти к соглашению на основе этого документа, пишет Sputnik Армения.

На мероприятии обсуждались организационные вопросы проведения 18 февраля общегосударственного митинга. В движении считают, что досрочные выборы в Национальное собрание можно проводить только после отставки Пашиняна и формирования переходного правительства.