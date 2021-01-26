В Турции назвали основных поставщиков газа в страну

Общий объем импорта природного газа в Турцию в ноябре прошлого года вырос на 32,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 5 млрд 153 млн кубометров. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Около 24 млрд 290 млн кубометров пришлись на трубопроводный газ, а 862 млн кубометров - на СПГ. Так, объем импортированного в Турцию газа по трубопроводам в ноябре увеличился на 52,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, закупки сжиженного газа – снизились на 20,7 процента.

Крупнейшим поставщиком газа в Турцию в указанный период стала Россия - 2 млрд 435 млн кубометров. Далее следуют Азербайджан – 1 млрд 064 млн кубометров и Иран - 790 млн кубометров газа. За указанный период импорт газа из России и Азербайджана вырос на 123 и 23,4 процента, из Ирана - сократился на 8 процентов.