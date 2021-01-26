Чемпион мира по футболу с флагом Азербайджана «Поеду в Баку, повидаюсь с братьями»; фото; видео
Сегодня в Стамбуле состоялась презентация знаменитого футболиста Месута Озила, перешедшего в турецкий клуб «Фенербахче».
Как известно, Озил, согласно опросу Центра спортивных исследований, проведенному среди азербайджанских спортивных журналистов, стал победителем в номинации «Самый боевой легионер». Этой награды чемпион мира-2014 в составе сборной Германии удостоился в связи с тем, что осенью прошлого года поддержал Азербайджан во время Отечественной войны в Карабахе.
В ходе сегодняшнего мероприятия Озилу напомнили о победе в опросе. Также экс-футболисту мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» был вручен флаг Азербайджана.
«Я передаю привет не только азербайджанским болельщикам «Фенербахче», но и всему Азербайджану, - заявил Месут Озил. – Благодарю за то, что поддерживаете нас. Спасибо, что удостоили меня такой награды. Дай Бог, если получится, поеду в Азербайджан, чтобы повидаться с нашими братьями».
В свою очередь, президент «Фенербахче» Али Коч заявил о том, что мечтает, чтобы его клуб провел матч в нашей стране.
«О дружбе между Турцией и Азербайджаном всем известно, - говорит глава стамбульского клуба. - Мы это видим и на стадионах. У меня есть мечта – чтобы «Фенербахче» провел матчи в трех странах. Одной из этих стран является Азербайджан. А после того, как Месут перешел в «Фенербахче», данный вопрос стал еще более актуальным, так как мы знаем, как сильно в Азербайджане его любят и как сильно любят «Фенербахче». Если пандемия и плотный график игр позволят, то мы очень хотели бы приехать в Азербайджан и сыграть там товарищеский матч».