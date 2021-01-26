Отдел спорта 20:48

Сегодня в Стамбуле состоялась презентация знаменитого футболиста Месута Озила, перешедшего в турецкий клуб «Фенербахче». Как известно, Озил, согласно опросу Центра спортивных исследований, проведенному среди азербайджанских спортивных журналистов, стал победителем в номинации «Самый боевой легионер». Этой награды чемпион мира-2014 в составе сборной Германии удостоился в связи с тем, что осенью прошлого года поддержал Азербайджан во время Отечественной войны в Карабахе.

В ходе сегодняшнего мероприятия Озилу напомнили о победе в опросе. Также экс-футболисту мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» был вручен флаг Азербайджана. «Я передаю привет не только азербайджанским болельщикам «Фенербахче», но и всему Азербайджану, - заявил Месут Озил. – Благодарю за то, что поддерживаете нас. Спасибо, что удостоили меня такой награды. Дай Бог, если получится, поеду в Азербайджан, чтобы повидаться с нашими братьями».