Исследователи изучили режим сна более чем у 2,2 тыс. здоровых людей в возрасте от 60 лет, живущих в крупных китайских городах (Пекине, Шанхае и Сиане). Из них 1 534 человека спали днем - от пяти минут до двух часов, остальные 680 человек никогда днем не ложились, пишет BBC.

Даже пятиминутный сон может положительно повлиять на наши умственные способности и предотвратить появление деменции. К такому выводу пришли китайские исследователи. Результаты их исследования опубликованы в британском научном журнале British Medical Journal.

Выяснилось, что дневной сон способствует у пожилых людей более точной ориентации в пространстве, беглости речи и четкости памяти.

Также всех участников исследования проверили на признаки деменции. Выяснилось, что у людей, позволяющих себе вздремнуть днем, ситуация была намного лучше.

Китайские ученые подчеркивают, что исследование было обзорным, они пока не могут доказать, что дневной сон действительно помогает сохранить когнитивные функции и предотвратить развитие деменции. Не учитывалась, например, продолжительность дневного сна, время, в которое спали участники, а эти факторы могут быть очень важными.

В развитых странах деменция развивается примерно у каждого десятого человека старше 65 лет. Всего в мире примерно 50 млн человек живут с этим заболеванием, вызывающим ухудшение памяти, умственных способностей, а также способностей ориентироваться во времени и пространстве и узнавать знакомых людей.