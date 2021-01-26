Экс-главу спецслужб Киргизии арестовали
Бывший глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Абдиль Сегизбаев, задержанный по подозрению в злоупотреблении должностным положением, взят под стражу до 25 марта, сообщает пресс-служба Первомайского суда Бишкека.
Интерфакс пишет, что Сегизбаев был задержан в понедельник. Экс-депутат парламента Киргизии Алмамбет Шыкмаматов пожаловался в Генпрокуратуру на незаконные действия Сегизбаева на посту главы спецслужбы - на умышленную дискредитацию трех депутатов парламента от фракции "Ата-Мекен" - самого Шыкмаматова, Аиды Саляновой и Омурбека Текебаева - и обвинение их в совершении преступления.