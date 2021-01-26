Новый глава Госдепа: миру нужно лидерство США

Международному сообществу нужно лидерство Вашингтона, поскольку именно его направляющая роль позволит миру лучше справляться с глобальными проблемами, заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен во время приветственного выступления в Госдепе.

"Мир нуждается в руководящей роли Америки, и мы ее будем играть, потому что мир гораздо более вероятно сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с США", - цитирует Интерфакс Блинкена.

Он отметил, что США до сих пор обладают наибольшим потенциалом на мировой арене для мобилизации других стран ради общего блага. По его словам, мир сейчас смотрит на то, смогут ли США "исцелить свою нацию", применить дипломатию при контактах с союзниками и партнерами, чтобы противостоять таким вызовам современности, как пандемия коронавируса, экономический кризис, климатические изменения, опасности для демократии, расовое неравенство, угрозы глобальной стабильности со стороны "противников и соперников".