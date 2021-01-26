Оппозицию Армении назвали главной проблемой: «Ее нет, есть несколько крупных игроков»

Кроме того, армянский вице-спикер считает главной проблемой в сложившейся ситуации саму оппозицию, которой, по сути, нет.

Когда правящая элита выступает за проведение выборов, а оппозиция отказывается - это нонсенс, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Армения вице-спикер Армении Ален Симонян.

Симонян отметил, что все соцопросы, как властей, так и оппозиции, свидетельствуют о том, что 72% населения Армении поддерживает власть. Он добавил, что правящая партия предлагает проведение выборов, в первую очередь, для населения, чтобы понять, как люди собираются жить дальше и что считают правильным.

"Если оппозиция не соглашается, она заведомо считает, что проиграла на этих выборах. Дальше правящая партия решит, насколько эти выборы нужны по тому тезису, который я привел", - сказал Симонян.

По его словам, сложилась парадоксальная ситуация, когда правящая команда хочет провести внеочередные выборы, а оппозиция этого сторонится.

Симонян назвал оппозицию главной проблемой, так как она представляет не народ, а интересы неких бывших чиновников, следовательно, ее нет, а есть несколько крупных игроков.

По словам Симоняна, у народа нет большого выбора ни во власти, ни в оппозиции. Кроме того, те граждане, которые не любят действующие власти, все равно отдают ей предпочтение, объясняя это тем, что "хотя бы не бывшие".