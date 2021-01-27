Эрдоган провел телефонный разговор с Илоном Маском

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с основателем, совладельцем, гендиректором и главным инженером компании SpaceX Илоном Маском. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Согласно информации, собеседники обсудили вопросы сотрудничества между государственными и частными компании Турции и SpaceX в различных сферах, в первую очередь в области космических технологий.