Евросоюз выдвинул Польше ультиматум

"У Польши есть месяц, для того чтобы ответить на это дополнительное заключение и принять необходимые меры, чтобы соответствовать принципам европейского права, в противном случае ЕК может обратиться в Суд Евросоюза", – приводит агентство текст пресс-релиза Еврокомиссии.

В документе отмечается, что предыдущие ответы Варшавы на соответствующие запросы Брюссель не удовлетворили.

Еврокомиссия обнаружила недостатки в работе дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, имеющей право принять решение по профессиональной деятельности судей. При этом инстанция не является независимым судебным органом.