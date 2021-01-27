«В десятки раз хуже»: Билл Гейтс предрек миру новую пандемию

Основатель Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что мир не готов к следующей возможной пандемии, которая может быть в десятки раз хуже текущей. Его слова передает ТАСС.

«Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг: еще многое можно сделать. Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже», — сказал он в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Гейтс отметил, что система логистики в «богатом мире» оказалась сложнее, чем предполагалось.

По его оценке, «терпение людей определенно на исходе», особенно тех, кто проживает в стесненных условиях, не может позволить своим детям онлайн-обучение. Бизнесмен считает, что для нормализации жизни потребуется «в лучшем случае год».