Норвегия закрывает границы для всех

Норвегия намерена с пятницы закрыть государственные границы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, на территорию королевства смогут въехать только его подданные, заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг, передает Интерфакс.

"На практике это означает, что граница будет закрыта для всех, кто не живет в Норвегии", - отметила Сульберг.

По ее словам, ограничения не будут распространяться на медицинских работников из некоторых стран, однако теперь большинство трудовых мигрантов не смогут попасть в страну.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что действующие на данный момент ограничительные меры хорошо способствуют сдерживанию распространения инфекции, включая британский штамм коронавируса.

СМИ отмечают, что, хотя уровень заболеваемости в Норвегии остается невысоким по сравнению с другими странами Европы, он за последнее время вырос, особенно в период рождественских и новогодних праздников.