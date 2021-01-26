Boeing рассказал о рекордных убытках

Американский концерн Boeing сообщил об убытках в размере $11,9 млрд — в 19 раз больше, чем в прошлом году, когда убытки компании составили $636 млн. Как пишет Forbes, эти данные опубликованы на сайте корпорации.

По итогам 2020 года выручка компании снизилась на 24%, составила $58,2 млрд, из которых $15,3 млрд пришлось на четвертый квартал. Убытки компании в последнем квартале года составили $8,4 млрд.

В прошлом году компания зафиксировала убытки по итогам года впервые более чем за 20 лет, пишет Financial Times, называя убытки 2020 года рекордными. Такую же оценку дает Reuters.

«2020 год был годом серьезных потрясений, которые существенно сдерживали развитие нашей отрасли. Воздействие пандемии на коммерческие авиаперевозки в сочетании с отказом от эксплуатации 737 MAX повлияло и на наши результаты. Несмотря на то что COVID-19 продолжит оказывать влияние на коммерческие авиаперевозки и в 2021 году, мы по-прежнему уверены в своем будущем», — заявил глава Boeing Дэвид Кэлхун.