США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и Эмиратам американские СМИ
Администрация президента США Джозефа Байдена вводит временный запрет на продажу оружия и техники Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
Согласно официальным лицам, администрация Байдена решила пересмотреть продажу оружия, одобренную при бывшем президенте Дональде Трампе, в частности, продажу высокоточного оружия Эр-Рияду и истребителей F-35 для ОАЭ.
"Госдепартамент временно приостанавливает выполнение некоторых незавершенных военных поставок и продаж в рамках военных продаж за границу и прямых коммерческих продаж, чтобы предоставить новому руководству возможность рассмотреть продажи", - цитирует РИА Новости заявление представителя Госдепа.
Представитель госдепа не уточнил, выполнение каких конкретных соглашений было приостановлено.
Ранее Reuters сообщало со ссылкой на источники, что ОАЭ подписали соглашение с США о приобретении 50 истребителей F-35 и 18 боевых беспилотников. Согласно источникам, соглашение было подписано 20 января приблизительно за час до того, как Байден вступил в должность президента США.