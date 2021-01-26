Уличные бои между протестующими и полицией в Ливане

В Ливане уже третий день продолжаются акции протеста, которые перерастают в уличные беспорядки. В Триполи (север страны) толпа вступила в противостояние со стражами порядка. Ливанский Красный Крест заявил о 82 пострадавших в ходе столкновений, передает РИА Новости.

Ранее МВД заявило, что демонстранты бросили в сотрудников полиции боевые гранаты, в результате чего ранения получили девять сотрудников, один из которых в тяжелом состоянии.

Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.