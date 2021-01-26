Леонид Швец, автор haqqin.az 01:28

Десятки тысяч индийских фермеров прорвали полицейскую блокаду и ринулись в исторический центр столицы, оккупировав Красный форт – цитадель 17 века. В ходе столкновений с полицией минимум один человек погиб. Предложенная правительством аграрная реформа встречена крестьянами в штыки. Протесты против законов, принятых парламентом в сентябре, длятся уже несколько месяцев. Протестующие перекрывали дороги, включая железные, всячески мешали перевозке грузов. Под столицей были разбиты временные лагеря, а к нынешнему маршу на столицу подключилось около десяти тысяч тракторов. Часть манифестантов передвигается на лошадях. В общем, картина красочная, но очень тревожная.

Сельское хозяйство является источником дохода для 41% индийцев. Дохода при этом крайне скудного: средний индийский фермер, а всего в Индии около 140 миллионов фермерских хозяйств, обрабатывает чуть больше гектара земли и зарабатывает около 140 долларов в месяц. Соответственно, у миллионов из тех, у кого участки существенно меньше, меньше и доход. Из-за того, что в аграрном секторе страны доминируют бедные маленькие хозяйства, невозможно массовое применение современной техники и передовых аграрных технологий. Все производство ведется по старинке. Из-за этого почти 40% урожая ежегодно теряется или выбрасывается впустую из-за неэффективных цепочек поставок. В то же время больше половины индийских фермеров имеют долги, среди них очень высокий процент самоубийств. Даже очень низкая по сравнению с другими странами производительность труда не помешала Индии стать ведущим мировым производителем сельхозпродукции: второе место после Китая по производству риса, пшеницы и других злаковых, овощей и фруктов. Она первая в мире по производству хлопка, здесь 68% мирового производства специй. В общем, для Индии сельское хозяйство – это критически важная отрасль. Вот с целью ее модернизации и привлечения инвестиций была предпринята реформа, которая призвана резко либерализовать отношения в области производства и торговли сельхозпродукцией. Если раньше фермеры имели дело исключительно с государственными агентами, скупавшими их продукцию по фиксированным ценам, то теперь позволено торговать как на частных оптовых рынках, так и заключать контракты под будущий урожай напрямую с будущими покупателями, будь это, например, сеть магазинов или ресторанов, по договорным ценам.