По данным El Mundo, общий долг «Барселоны» сейчас составляет один миллиард 173 миллиона евро, причем 730 миллионов из этой суммы необходимо отдать уже в краткосрочной перспективе. 266 миллионов евро, которые клуб должен банкам, нужно погасить до 30 июня.

Мировая спортивная пресса встревожена: знаменитый футбольный клуб, за который играет легендарный Лео Месси, обременен колоссальными долгами. И пока длится пандемия, которая закрывает доступ болельщикам на стадионы, выхода из тяжелейшего финансового состояния у клуба нет.

В определенном смысле клуб стал заложником звездного статуса своих игроков: 74% доходов уходит на оплату зарплаты его выдающихся футболистов. По информации испанского издания COPE, «Барселоне» специально пришлось брать кредит, чтобы рассчитаться с игроками за полгода. При этом пока они не видели своих денег за декабрь и январь, погашение задолженности им пообещали в феврале.

Кроме того, до сих пор не выплачены долги другим клубам за их игроков, которые перешли в «Барсу». До сих пор не рассчитались с «Ливерпулем» за Филиппе Коутиньо, с «Аяксом» за Френки де Йонга. Малколм, Артур и Артуро Видал уже не играют за клуб, а долги за них все еще не выплачены. Общая сумма долга по трансферным сделкам 126 миллионов евро.

Ситуация, когда такое огромное предприятие, как гранд мирового футбола, живет на кредиты, не является чем-то необычным, но необычным является мировая пандемия, которая убила общую экономическую и, в частности, туристическую активность, которые подпитывают спортивную индустрию. Не говоря уже о том, что к 2020 году, прошедшему без болельщиков на трибунах, добавляется 2021 год, который в этом отношении сильно отличаться не будет. В «Барселоне» уже посчитали, что при заполняемости трибун на клубном стадионе «Камп Ноу» 25% с февраля и 50% с мая можно было бы заработать 56 миллионов евро. Но сейчас совсем не факт, что и их удастся получить.

При всех проблемах «Барсы» следует учитывать, что это самый высокодоходный клуб в мире даже по итогам последнего сезона, половина которого пришлась на карантинный 2020 год. Клуб заработал 715 миллионов евро, опередив «Реал» (714,9 млн), «Баварию» (634,1 млн), «Манчестер Юнайтед» (580,4 млн) и «Ливерпуль» (558,6 млн). Клубы поменьше не имеют расходов, как у грандов, но и возможностей заработать у них неизмеримо меньше, так что футбол – один из самых потерпевших бизнесов в нынешние непростые времена.

Многое в бизнесе во время кризиса зависит от руководителя, которому и выпадает решать нестандартные проблемы. Пока «Барселона» в ожидании, кто же станет президентом клуба. Из-за того же коронавируса выборы нового президента переносились, и сейчас новая дата – 7 марта, когда мир узнает имя человека, который будет гасить долги величайшей команды планеты.