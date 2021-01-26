Главный эпидемиолог получает больше президента

Оказалось, что специалист по инфекционным болезням и иммунитету Энтони Фаучи в качестве эксперта Белого дома по эпидемиологическим вопросам получал больше других чиновников администрации, и даже больше самого президента.

Журнал Forbes, часто публикующий рейтинги богачей мира, задался вопросом, сколько зарабатывает главный эпидемиолог США, который в бытность президентом Дональда Трампа не раз подвергался критике последнего.

Только за 2019 год, до пандемии, часто выступающий в медиа Фаучи заработал 417 тысяч долларов. Он был не только наиболее оплачиваемым медицинским экспертом в администрации Белого дома, но и самым высокооплачиваемым чиновником в 4-миллионной армии федеральных служащих. Названная авторитетным журналом цифра означает, что доктор заработал больше первого лица государства, годовая ставка которого составляет 400 тысяч долларов.

Данные эти не секретные, они были собраны по материалам OpenTheBooks.com, на основе закона о свободе информации. Это американская бесприбыльная организация, которая часто публикует данные о всех известных тратах правительства США. Ею обнародуются данные только о работниках федеральных ведомств, вознаграждение которых финансируется из госбюджета.

В своей публикации Forbes считает, что раз Фаучи является директором Национального института аллергии и инфекционных болезней, а теперь еще он и главный советник по общественному здоровью президента Джо Байдена, будет далее сохранять обе должности и зарабатывать как сейчас, то полный доход от его вознаграждений к 2024 году составит 2,5 миллиона долларов.

В то же время за прошедшие 10 лет - с 2010 по 2019 год - Энтони Фаучи получил 3,6 миллиона долларов. Как говорится, почувствуйте разницу.

В 2014 году его тогдашнее вознаграждение с 336 тысяч долларов в год было повышено до 417,6 тысячи USD.

Когда в августе прошлого года Фаучи спросили в Instagram, инвестировал ли он свои миллионы в создание вакцины от коронавируса, он ответил : «Я правительственный чиновник. У меня государственная зарплата». Forbes напоминает, что тогда главный эпидемиолог не обнародовал реального уровня своих заработков.