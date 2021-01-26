Наш спецреп с места хырдаланской трагедии: «Пусть бы наши дома рухнули, но дети бы остались живыми»

Ульвия Худиева, собкор 01:47

От взрыва, произошедшего вечером 25 января в 27-м квартале города Хырдалан в Апшеронском районе, остались разрушенные дома, превратившийся в руины целый квартал и разбросанные игрушки и школьные принадлежности погибшей 9-летней Фатимы Мусаевой. Взрыв был такой силы, что расположенное поблизости четырехблочное пятиэтажное здание стало непригодным для жилья, а оказавшиеся под завалами автомобили были раздавлены в лепешку.

Хотя с момента инцидента прошло уже два дня, жившие здесь люди говорят, что им до сих пор не предоставили временное жилье. Между тем исполнительная власть проинформировала, что они будут переселены в течение дня (то есть 27 января). Утром в среду потерпевшие собрались перед зданием, ожидая решения соответствующих органов. В то же время район находится под контролем полиции. Корреспонденты haqqin.az побывали на месте страшного взрыва. Жители говорят, что они еще не пришли в себя от шока. Многие скептически относятся к тому, что причиной аварии называют утечку газа. Взрыв был настолько мощным, что вылетели стекла в окнах соседних домов и даже большого супермаркета неподалеку. Взрыв произошел в частном доме, принадлежавшем 61-летней Зиярат Мусаевой, уроженке Акстафы. Хотя сама хозяйка во время происшествия находилась в Гяндже, члены ее семьи - сын Вусал, невестка Айтен, внуки - 11-летний Фирудин и 9-летняя Фатима были дома. Тело оставшейся под завалами Айтен Мусаевой было извлечено в тот же день, а 26 января спасатели извлекли и передали родным и тело маленькой Фатимы. Состояние подростка Фирудина удовлетворительное, опасности для его жизни нет, однако отец, Вусал Мусаев, находится в реанимации, его состояние тяжелое. Менее пострадавшие в результате взрыва жильцы уже отпущены домой.

Соседи говорят, что около десяти лет назад во дворе пятиэтажного дома построили частные дома. Хотя жильцы дома протестовали против этого, неоднократно обращались в исполнительную власть Апшеронского района, их жалобы остались без внимания. Напротив, после этого количество домов на этой территории увеличилось, а хозяин дома, где произошел взрыв, построил там еще одно жилище. «Но потом все как-то сошлись, сдружились. Мусаевы были дружной семьей, невестка была очень хорошим человеком. Я еще не говорю о маленькой девочке. Все мы молились, чтобы Фатима осталась живой. Чудесные дети. Пусть бы наши дома разрушились, но дети остались бы живы», - говорит один из соседей. Симая Алазова, жительница пострадавшего от взрыва здания, проживающая в 26-й квартире, получила ранения в голову и различные части тела. По словам потерпевшей, пострадала не только она, но и её сын: «От силы взрыва квартира обрушилась. Поэтому было сложно открыть входную дверь. Железную дверь так сдавило, что пришлось ее взломать. Со стороны кажется, будто разбиты только окна, но из наших вещей целой не осталось ни одной. Даже лестницы в блоках разошлись». По словам потерпевшей, сначала она не поняла, что произошло, потеряла сознание от удара. Вывели её из квартиры спасатели.