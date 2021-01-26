Новый глава Госдепа: отношения США и Китая становятся более враждебны, но...

Американо-китайские отношения становятся все более враждебными, однако это не исключает сотрудничества между двумя странами, заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте, сообщает ТАСС.

"Не секрет, что отношения между США и Китаем, пожалуй, самые важные в мире. Они будут во многом формировать будущее, в котором мы все будем жить. Но все чаще в отношениях возникают некоторые враждебные аспекты, в них есть и конкурентные аспекты, а также все еще остаются аспекты сотрудничества. И аспекты сотрудничества находятся в сферах, представляющих наш взаимный интерес, где мы пытаемся работать вместе", - отметил шеф американской дипломатии, подчеркнув, что в эту сферу общих интересов входит и ситуация вокруг климата.

Выступая на слушаниях в Сенате Конгресса на прошлой неделе, Блинкен заявил, что США будут действовать при администрации президента Джо Байдена в отношении Китая "с позиции силы", опираясь на союзников и наращивая свои вооруженные силы.