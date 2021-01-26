Между Евросоюзом и AstraZeneca разгорается конфликт

"Мы сожалеем в связи с отсутствием ясности по графику поставок и требуем от AstraZeneca четкий план быстрой доставки всего объема вакцины, которую мы предзаказали на первый квартал 2021 года. Мы продолжим работу с компанией, чтобы найти решение и быстро поставить вакцины гражданам ЕС, - приводит ее слова ТАСС. - Евросоюз остается един и тверд. Контрактные обязательства должны быть выполнены".

Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины на первый квартал 2021 года в тех объемах, которые прописаны в контракте на ее предзаказ. Об этом написала в Twitter еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес по итогам очередного раунда переговоров с главой AstraZeneca Паскалем Сорио.

На прошлой неделе AstraZeneca, вакцина которой должна быть сертифицирована в ЕС 29 января, предупредила Еврокомиссию о сокращении поставок в первом квартале 2021 года на 60% из-за проблем с производством.

"Объяснения компании, представленные на данный момент, остаются неудовлетворительными и вызывают возмущение государств ЕС. Все члены ЕС единогласно требуют от компании выполнения обязательств", - заявила ранее в среду Кириакидес.

На новый уровень конфликт ЕК и AstraZeneca вышел после опубликованного накануне интервью руководителя компании Паскаля Сорио группе ведущих европейских газет, в частности бельгийской Le Soir. В этом интервью он признал, что компания отстает от производственного графика по поставкам в ЕС на два месяца, отметил более слабую производственную базу в ЕС по сравнению с мощностями AstraZeneca в Великобритании. В этой связи по меньшей мере в первом квартале 2021 года Великобритания сможет получать втрое больше вакцины, чем Евросоюз. Это заявление стало особенно болезненным ударом для Брюсселя, поскольку европейские СМИ однозначно расценили лучшее положение Великобритании по вакцинации как подтверждение обоснованности ее выхода из состава сообщества (Brexit).

Кроме того, Паскаль Сорио сделал акцент на том, что Великобритания заключила контракт на поставки вакцины от AstraZeneca на три месяца раньше Еврокомиссии, что закономерно, поскольку британско-шведская компания работает с Оксфордским университетом и получает британское государственное финансирование.