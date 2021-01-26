В Африке добыли редкий алмаз в 378 карат

Алмазная компания Lucara Diamond, работающая в Ботсване, добыла на шахте Карове редкий алмаз превосходного качества весом в 378 карат, сообщают «Вести».

Руководство компании сообщает, что это уже второй крупный алмаз, найденный в этом году. В середине января на этой же шахте был найден алмаз весом в 341 карат. По словам гендиректора компании Эйры Томас, оба камня «безупречны по качественным показателям».

Шахта Карове известна своими крупными алмазами. В 2015 году на ней был найден драгоценный камень весом в 1 109 карат, а в 2019-м – один из крупнейших алмазов в истории весом 1 758 карат.