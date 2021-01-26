Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза

Американские ученые обнаружили, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше, чем у людей без этого психического расстройства. Как передает РИА Новости, исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.

В ходе анализа специалисты изучили медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года, среди которых коронавирусом заразились 7 348 человек. Ученые разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории – с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами, сравнив исходы их заболевания с другими больными COVID-19, у которых подобных расстройств не было.

Так, из более чем семи тысяч заразившихся коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 - аффективными расстройствами, еще 360 – тревожными. При этом 864 пациента с COVID-19 умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза.

Скорректировав результаты с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска, ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше. Вместе с тем связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавируса ученые не обнаружили.

Как отметили авторы исследования, сокращение продолжительности жизни у страдающих шизофренией обычно связывается с другими медицинскими факторами риска. При этом специалисты указали, что в вопросе связи шизофрении и смертности от COVID-19 необходимы дальнейшие исследования.