Норвегия закроет границы из-за коронавируса

Норвегия намерена с 29 января закрыть государственные границы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, на территорию королевства смогут въехать только его подданные. Об этом, как передает Интерфакс, заявила на пресс-конференции премьер-министр страны Эрна Сульберг.

"На практике это означает, что граница будет закрыта для всех, кто не живет в Норвегии", - отметила Сульберг.

По ее словам, ограничения не будут распространяться на медицинских работников из некоторых стран, однако теперь большинство трудовых мигрантов не смогут попасть в страну.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что действующие на данный момент ограничительные меры хорошо способствуют сдерживанию распространения инфекции, включая британский штамм коронавируса.