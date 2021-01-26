Нефть дешевеет на фоне высокой заболеваемости COVID-19

Цены на нефть опускаются в среду в связи с ожиданиями снижения спроса на фоне высокой заболеваемости COVID-19 и действующих ограничительных мер.

Ухудшение прогнозов спроса нивелирует поддержку, которую оказали рынку опубликованные накануне данные о снижении запасов нефти в США, пишет Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему составляет $55,45 за баррель, что на $0,36 (0,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 27 января эти контракты подешевели на $0,1 (0,2%) - до $55,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,53 за баррель, что на $0,32 (0,61%) ниже уровня на закрытие рынка в среду. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,24 (0,5%) - до $52,85 за баррель.