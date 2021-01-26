Израильский врач опровергла пользу ношения сразу двух масок

Ношение двух масок, практикуемое некоторыми американскими чиновниками, никак не оправдано с точки зрения имеющихся научных данных и может привести к негативным побочным явлениям в виде усталости и сонливости, сообщила РИА Новости глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

"Хотят они носить две маски - пусть носят, но этого не нужно делать, достаточно одной. У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создает вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение этого газа в крови", - сказала Гольцман.

Ранее в двух масках - тканевой поверх респиратора N95 - были замечены некоторые американские чиновники, включая нынешнего президента США Джо Байдена.

Доказано, что человек, носящий обычную маску с соблюдением правил, в случае, когда он общается с другим человеком в маске, надёжно защищен от заражения COVID-19,

отметила врач.