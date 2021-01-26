В Лондоне арестовали дом беглого российского банкира

Тверской районный суд Москвы арестовал лондонский дом беглого российского банкира, бывшего совладельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление суда и источник, знакомый с ходом дела.

Под арест попадают объекты недвижимости, расположенные на 17 Belgrave Square и 17 Belgrave Mews West в Лондоне.

Также суд запретил Беджамову распоряжаться недвижимостью, продавать, дарить, сдавать в аренду или производить другие сделки с этими объектами, стоимость которых оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов. Если арест подтвердит британский суд, это усложнит возможную продажу дома.

Как сказал изданию источник, близкий к кредиторам банка, «Внешпромбанк» планирует обратиться в Высокий суд Лондона с просьбой признать решение российского суда. «Это позволит исключить возможность продажи объекта. Приказ о заморозке, наложенный Высоким судом, запрещает Георгию Беджамову отчуждать свои активы, но ответчик (если у него отсутствуют иные источники финансирования своих затрат) имеет право просить суд разрешить продажу недвижимости, чтобы финансировать судебные разбирательства и жить в лимитах трат на личные нужды», — пояснил собеседник.