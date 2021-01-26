Год Нисанов и Зарах Илиев по-прежнему «короли российской недвижимости»

Уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев продолжают сохранять за собой звание «королей российской недвижимости». К такому выводу пришло издание Forbes, которое опубликовало список компаний, получающих наибольший арендный доход от коммерческой недвижимости.

Первое место в рейтинге заняла "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. По данным издания, за 2020 год компания заработала на аренде более 1,2 миллиарда долларов. Среди крупнейших объектов "площади" — оптово-розничный продовольственный центр "Фуд-сити" и торгово-развлекательный комплекс "Европейский".

На втором месте расположилась группа "Ташир" Самвела Карапетяна с арендным доходом в 585 миллионов долларов. Основные объекты компании — ТЦ "Рио" на Дмитровском шоссе, многофункциональный комплекс Kvartal West и гостиница Novotel Moscow City.

Замыкает тройку лидеров "Сафмар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Доход группы от аренды коммерческой недвижимости составил 460 миллионов долларов. "Сафмару" принадлежат отели Moscow Mariott Grand и "Националь", ТЦ "Калейдоскоп", а также почти полтора миллиона квадратных метров складских площадей.

Новичками рейтинга стала АФК "Система" Владимира Евтушенкова с доходом в 90 миллионов долларов и группа "РАМО-М" (65 миллионов долларов).

В Forbes объяснили, что считали только арендные доходы компаний. Площади, которые рантье используют для собственных нужд, не учитывали.