Минобороны показало освобожденное село в Кельбаджаре фото, видео
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеорепортаж из освобожденного от оккупации из села Алыбейли Кельбаджарского района.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеорепортаж из освобожденного от оккупации из села Алыбейли Кельбаджарского района.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.