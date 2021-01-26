Компания One Smart Star Азербайджан объявляет стипендиальную программу

Своей стипендиальной программой компания берет на себя расходы на образование одного из студентов среди детей из семей шехидов и ветеранов, набравших высокие баллы, поступивших в зарубежные университеты, особенно в передовые технологические университеты Израиля.

Компания, с учетом того, что требованием современного мира является специализация в сфере технологий и что в 21-м веке данная сфера составляет основу устойчивого развития нашей страны, выбрала для стипендиальной программы передовые университеты Израиля именно в этом направлении. Израиль, который известен во всем мире как Start up nation или страна стартапов, признанный "колыбелью" инноваций, отличается своими университетами высоких технологий. По числу стартапов на душу населения, страна находится на первом месте в мире (1 Стартап на каждого 1400 человека) и опережает даже Силиконовую долину.

Стипендия, охватывающая всю сумму, которая покроет сумму всех расходов студента, будет предоставлена путем конкурса. Условия конкурса будут раскрыты в ближайшее время на корпоративном сайте компании (www.ossn.az).

Официальные лица компании сообщили, что в будущем планируется расширение программы, охват ею других стран, помимо Израиля.

Также компания One Smart Star Азербайджан, с целью оказания поддержки семьям шехидов и ветеранов, принимавших участие в ожесточенных боях за территориальную целостность нашей страны, перечислила в фонд YAŞAT 5 тысяч манатов.

Отметим, что Компания и до этого оказывала свою поддержку азербайджанскому солдату. Еще в период, когда Отечественная Война продолжалась, One Smart Star Азербайджан перечислила в Фонд Помощи Вооруженным Силам финансовую помощь в размере 5 тысяч манатов.

Напомним, что One Smart Star (OSS) является новой передовой технологией, стремительно распространяющейся в мире, помогающая своим корпоративным клиентам отличаться от конкурентов, объединяющая все контактные сведения в одном простом, легком, легко запоминаемом номере, начинающемся на звездочку. One Smart Star sistemi Азербайджан осуществляет деятельность в секторе внутреннего бизнеса уже на протяжении 10 лет.