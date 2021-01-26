Жителя Самуха задержали с 9 кг марихуаны

Жителя Самуха задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции проведенной сотрудниками полиции, был задержан ранее судимый житель села Гарабаглар Самухского района Аббас Мамедов.

При нем было обнаружено около 6 г марихуаны, а при обыске в подвале его дома - еще 9 кг 200 г этого наркотика.

По факту ведется расследование.