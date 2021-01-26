В Баку начинается суд над обвиняемыми в госизмене
Завершено следствие по уголовному делу в отношении двух лиц, обвиняемых в государственной измене, сообщает Trend.
Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых по ст. 274 УК Азербайджана Джамамеда Абубекирова и Гейдара Мамедова направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Процесс будет проходить под председательством судьи Эльдара Исмайлова.
Оба лица, задержанных в ходе операции Службы государственной безопасности Азербайджана, обвиняются в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.