В Баку начинается суд над обвиняемыми в госизмене

Завершено следствие по уголовному делу в отношении двух лиц, обвиняемых в государственной измене, сообщает Trend.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых по ст. 274 УК Азербайджана Джамамеда Абубекирова и Гейдара Мамедова направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Процесс будет проходить под председательством судьи Эльдара Исмайлова.

Оба лица, задержанных в ходе операции Службы государственной безопасности Азербайджана, обвиняются в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.