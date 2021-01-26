ВОЗ: Мир может охватить новая пандемия из-за вируса Nipah

Как сообщает The Guardian, смертность от NiV может составить 40-75%, при этом вирус очень быстро распространяется. Заболевание может протекать как бессимптомно, так и вызвать смертельный энцефалит. Лекарства от него пока не изобретено.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии, которую может вызвать вирус Nipah или NiV, выявленный в Малайзии в 1999 году.

Вирус Nipah был обнаружен среди фермеров-свиноводов, проживающих на реке Нипах, от которой он и получил название. Его носители в дикой природе — плодоядные летучие лисицы из отряда крылановых, распространенные на территории южного Китая, Юго-Восточной Азии, на Новой Гвинее и в Австралии.

Как выяснили ученые, заражение людей происходило после контакта с больными свиньями, а также в результате употребления плодов (в первую очередь фиников и свежего сока финиковой пальмы), загрязненных выделениями зараженных крыланов.

Для профилактики NiV ВОЗ рекомендует сократить доступ летучих лисиц к финиковым пальмам и другим свежим продуктам питания. Свежесобранный финиковый сок необходимо кипятить, а фрукты — мыть и очищать от кожуры перед употреблением.

Что касается снижения риска передачи вируса от человека к человеку, ВОЗ рекомендует избегать физического контакта с людьми, инфицированными NiV, регулярно мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты.