Найденную расчлененной женщину убил свекор

В Баку арестован мужчина, убивший накануне и выбросивший в мусорный бак женщину. Как сообщили haqqin.az в правоохранительных органах, убитой оказалась Бану Мамедова, 1989 года рождения.

В ходе проведенного правоохранительными органами расследования выяснилось, что убил женщину ее свекор Идрис Магеррамов. И.Магеррамов задержан и привлечен к следствию.

Напомним, 27 января ночью на территории 4-го микрорайона в Насиминском районе Баку в мусорных баках в четырех мешках и одном пакете было обнаружено расчлененное тело женщины. Было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). Ведется расследование.