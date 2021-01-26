После штурма Капитолия десятки тысяч республиканцев вышли из партии

После штурма Капитолия более 30 тысяч зарегистрированных членов Республиканской партии вышли из ее состава Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что такой беспрецедентный исход может создать проблемы для республиканцев, пытающихся определиться с дальнейшими действиями после проигрыша в президентской гонке и борьбе за большинство мест в Сенате Конгресса.

"Однако это, вероятно, является только верхушкой айсберга. Данные 30 тысяч человек проживают лишь в нескольких штатах, где еженедельно сообщают о регистрации избирателей и о тех гражданах, кто меняет партию", - цитирует Корреспондент.net публикацию в американской газете.

При этом отмечается, что многие избиратели меняют партийную принадлежность в ключевых колеблющихся штатах.