Анкара обвиняет WhatsApp в двойных стандартах

Министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль обвинил мессенджер WhatsApp в двойных стандартах, заявив, что различия в подходах к странам в рамках новой политики конфиденциальности недопустимы.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Этот шаг подвергся резкой критике.

На фоне недовольства мессенджер отложил на 4 месяца сроки введения своей новой политики.