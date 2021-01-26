Беседовал: Фархад Мамедов, отдел информации 12:35

На днях ОАО «Азеришыг» запустило новую информационную технологию 3D - mobile mapping, которая является одной из современных тенденций в эксплуатации электрических распределительных сетей, используется при регистрации, анализе и более точном и гибком планировании деятельности подобных предприятий. Как сообщили haqqin.az в акционерном обществе, с применением технологии в формате 3D-multi-directory в сети сканируется местоположение существующих устройств и оборудования, с высокой точностью по координатам GPS составляются карты электрических линий различного напряжения, трансформаторов, опорных столбов, счетчиков, подведенных к ним линий передач и другого оборудования.

Реализует проект немецкая компания EKM Global Consulting GmbH. Директор этой работающей в сфере высоких технологий компании Эльшан Мусаев рассказал haqqin.az о возможностях и преимуществах для Азербайджана технологии 3D-Mobile mapping и сферах ее применения. - Хотелось бы услышать о вашей компании и ее деятельности в Азербайджане. - EKM Global Consulting GmbH была создана в январе 2013 года, и сейчас ее штаб-квартира находится в Баден-Бадене. Деятельность нашей компании связана с разработкой 3D-сканеров, технологий виртуальной и параллельной реальности, программного обеспечения, разработкой 3D-мобильных картографических систем и их эксплуатации, а также с внедрением процессов сканирования для составления 3D-мобильных карт. Мы приступили к этой работе около 3-4 лет назад и с самого начала деятельности осуществляем учебно-образовательное просвещение на основе современных технологий. Наш первый проект был связан с городской библиотекой города Баден-Баден в Германии, где мы и представили его общественности. Позже одна из известных церквей, расположенная в центре Баден-Бадена, была отсканирована и также представлена широкой аудитории. Затем сканированию в 3D подверглись большая городская библиотека в Хайдельберге и многие другие предприятия и структуры с последующими виртуальными турами для ознакомления с ними на расстоянии. Вспоминается такой примечательный эпизод. Нам поступил заказ от компании, называть которую не стану. После завершения работы руководитель этой структуры заявил, что такой виртуальный тур нельзя использовать, так как представленные чертежи оказались настолько точными, что были видны все недоделки и нуждавшиеся в ремонте участки. В общем, пришлось им заняться ремонтом.

- На днях ОАО «Азеришыг» объявило, что впервые в Азербайджане внедряет технологию 3D - mobile mapping. Насколько известно, внедрение этой технологии осуществляется вашей компанией. Расскажите, какие преимущества сулит разработка 3D-карты сети электроснабжения в Азербайджане. Это, несомненно, будет интересно абонентам «Азеришыг». - Хороший вопрос. Мы действительно задействованы в реализации этого проекта. Переговоры по проекту 3D-мобильной карты для «Азеришыг» стартовали еще в прошлом году, во время самого жесткого периода пандемии. Я в то время был в Азербайджане и из-за того, что границы закрылись, не смог вернуться в Германию, зато сразу включился в разработку первого такого проекта. В апреле-мае был реализован пилотный проект в Ширване. И именно в тот период президент Ильхам Алиев на встрече с главой CİSCO обсудил реализацию концепции smart nation, smart country («умная нация», «умная страна» - ред.), в результате чего возрос интерес к нашей работе. 3D-мобильная карта является базовым элементом концепции «умных решений», «умного города», «умной страны». Использовать данную технологию может не только предприятие электроснабжения, но и другие учреждения и предприятия. Основной принцип заключается в значении, необходимости технологии для конкретной структуры. Говоря о значении проекта для «Азеришыг», можно отметить такой несомненный плюс, как оценка инфраструктуры на расстоянии – нет необходимости для этого отправляться в отдаленные регионы и изучать все на месте. Теперь инфраструктура со всеми ее координатами будет прямо на компьютере, на 3D-карте. Кроме того, при просмотре на карте любого участка местности одним щелчком мыши можно будет увидеть его расположение в 360-градусной панораме, точечном облаке.

Во-вторых, нельзя забывать, что в электросети возникают форс-мажорные ситуации. В зимние месяцы, в ветреную, снежную погоду случаются аварии. В таких случаях важно оценить инфраструктуру для своевременного устранения или предотвращения выхода из строя каких-либо звеньев сети. Можно будет принять превентивные меры, заранее спрогнозировав на математической модели, к примеру, риск падения дерева на линию электропередач и в результате прекращение подачи электричества абонентам. Бывает к тому же, что население в некоторых местах огораживает забором электрические столбы, переносит их во дворы, что очень рискованно. 3D-мобильная карта играет огромную роль в анализе ситуативной реальности «до и после» возможного происшествия. Главное же, что после реализации новых проектов не будет необходимости выезжать на места и проводить измерения, расчеты. Все это можно будет производить на компьютере. В результате возрастут прозрачность и оперативность деятельности, повысятся показатели технико-экономической эффективности. Что касается преимуществ для абонентов, то, к примеру, построить новый дом, объект и подключить его к электросети можно будет гораздо быстрее, чем прежде. Надо всего лишь обратиться в ASAN Communal или непосредственно в «Азеришыг», и проектные работы начнут осуществляться не только без промедления, но и более прозрачно для абонента. Уменьшится роль человеческого фактора, отпадет возможность вмешательства извне, возникновения неоправданных задержек. В целом же я считаю, что технология 3D мобильных карт является важным и нужным новшеством в сфере коммунальных услуг и электроэнергетики, эффективной как для экономических субъектов, так и для населения. То же можно сказать и о других областях жизнедеятельности. А учитывая, что на освобожденных от оккупации территориях будут проводиться масштабные строительные работы, 3D-мобильная картографическая система для планирования, оценки и уточнения возможностей может стать просто незаменимой с точки зрения доступности и простоты использования.

- В настоящее время основной задачей, стоящей перед электрооператором Азербайджана, является обеспечение бесперебойного электроснабжения абонентов по всей стране, а также минимизация потерь в сети. Можно ли считать, что внедрение технологии 3D мобильных карт будет работать и в этом направлении? - Безусловно. Потери электроэнергии происходят по многим причинам. Чтобы устранить утечку, необходимо сначала выяснить ее причины, и здесь 3D мобильная карта будет играть заглавную роль. Это как если человек заболевает, то, чтобы вылечить его, необходимо сначала поставить диагноз, дабы избежать серьезных осложнений. Так и 3D мобильная карта становится базовым элементом в диагностировании-оценке технического состояния инфраструктуры. Обычно сотрудники структуры на местах выясняют ситуацию, а потом передают определенную информацию инженерно-техническому персоналу. Однако нередко возникают незаметные, невидимые нюансы, которые в будущем приведут к серьезным осложнениям. А при наличии 3D мобильной карты руководство, специалисты смогут более детально проанализировать состояние инфраструктуры и своевременно выявить возможные помехи. Стоит обратить внимание еще на один момент: 3D мобильная карта не означает решение всех проблем, однако она является базовым элементом для их устранения. Карта показывает состояние инфраструктуры в полном объеме, со всеми ее координатами, позволяет обнаружить все дефекты. А вот устранение этих недостатков - работа уже соответствующих сотрудников, структур.

- Насколько распространена эта технология в Германии, где вы работаете, и в развитых европейских странах в целом? Как вы считаете, где еще в Азербайджане технология 3D мобильные карты может быть эффективна и выгодна? - В Европе, Германии, развитых странах мира 3D mobile mapping уже является довольно популярной технологией и широко применяется в самых разных областях. Например, наш швейцарский партнер компания Grunder была выбрана в качестве эксперта по оценке местных автомобильных дорог и заключила контракт с правительством этой страны. Grunder с привлечением наших специалистов осуществляет работу с помощью технологий 3D mobile mapping и 3D-сканирования. Специальное программное обеспечение позволяет выяснить, насколько те или иные дороги долговечны, чтобы можно было контролировать прочность и надежность асфальтового покрытия. Технология также широко используется при оценке железных дорог, сетей водоснабжения, в градостроительстве. Например, в 2019-2020 годах для устранения проблемы парковки в Лондоне тоже обратились к 3D мобильной карте. Крупные города Германии применяет для различных целей эту технологию несколько раз в течение года. Соответствующие структуры интегрируют 3D-карты друг в друга и строят по ним свои планы на перспективу. Причем оценка инфраструктуры, планирование и подготовка проектов осуществляется, не выходя из офиса. Хотел бы вновь вернуться к очень важному сегодня для Азербайджана восстановлению освобожденных от оккупации территорий. Насколько мне известно, к этой работе будут привлечены и зарубежные эксперты. В нынешних условиях пандемии визит в республику иностранных специалистов проблематичен, не говоря уже о расходах на их проезд, пребывание в стране. А вот 3D мобильная карта позволит этим специалистам работать над проектами по восстановлению территорий, не посещая Азербайджан. В результате можно сэкономить значительные средства и гораздо быстрее провести проектирование.

- Таким образом, и в Азербайджане для контроля, строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры, оросительных систем было бы целесообразно применение технологии 3D мобильные карты. Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях уже не раз говорил о недостатках в оросительной системе и значительных потерях воды, достигающих порой 50 процентов, и ставил перед соответствующими структурами задачу ликвидировать этот недостаток. Получали ли вы в связи с этим предложения от каких-либо азербайджанских компаний? - Действительно, много говорилось о проблемах, существующих в сетях водоснабжения и орошения в Азербайджане. И 3D мобильная карта может сыграть очень важную роль в устранении этих недочетов. А ведь есть еще технология 3D фото-видео документирования, позволяющая структурам, ответственным за эту сферу, выявлять и анализировать изъяны, следить за техническим состоянием водопроводных систем непосредственно внутри труб. Мы привезли эту технологию в Азербайджан два года назад и представили соответствующим структурам. Специалистам очень понравилось применение технологии, но заключить контракт пока не удалось. Фактически это уже давно используется в мире, и у нас есть все эти технологии, мы сотрудничаем с компаниями, которые работают в этой области более 30-40 лет. Скажу также, что цены на наши услуги в Азербайджане намного ниже, чем стоимость услуг европейских компаний. Выполняя эту работу, мы используем местные кадры, местные компании. Субподрядчиков также выбираем из числа отечественных компаний, но качество работ при этом контролируем сами, привлекая международных специалистов компании ECM. В этом случае цена работы значительно снижается, и мы можем предоставлять конкурентоспособные расценки. Решения, которые могли бы предложить для устранения многих проблем в целях улучшения различных инфраструктур в Азербайджане, могут быть очень полезными и эффективными. И мы готовы к тесному сотрудничеству.