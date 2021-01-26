Ильхам Алиев в новопостроенных школах Баку фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился сегодня с условиями, созданными в новопостроенных средних школах №90 в Сабунчинском районе и №97 в Сураханском районе Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился сегодня с условиями, созданными в новопостроенных средних школах №90 в Сабунчинском районе и №97 в Сураханском районе Баку.
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