Еще свыше 400 семей приобрели льготные квартиры в Говсане

Согласно информации, 36 квартир были куплены за счет собственных средств граждан, 363 квартиры - за счет ипотечного кредита.

Успешно завершена процедура продажи 399 из 501 квартиры в Говсанском жилом комплексе, выбранных посредством системы «Льготное жилье» 10 и 14 сентября 2020 года. Об этом haqqin.az сообщили в Государственном агентстве жилищного строительства (MIDA).

Что касается еще двух квартир, то они были представлены семьям двух военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне. 10 сентября 2020 года двое военнослужащих Орхан Гусейнов (1991 г.р.) и Фарид Гусейнов (1994 г.р.), воспользовавшись своим правом на приобретение льготных квартир, успешно приняли участие в процедуре выбора квартир в Говсанском жилищном комплексе.

Однако в ходе Отечественной войны эти военнослужащие возвысились до вершины шехидства, и процедуру оформления квартир не удалось завершить. В соответствии с политикой главы государства, выбранные этими военнослужащими квартиры были представлены их семьям.

О статистических данных касательно результатов продаж можно ознакомиться по следующей ссылке.

Напомним, что в ходе первой продажи 30 июня 2020 года льготные квартиры в Говсанском жилом комплексе приобрели 224 семьи. В общей сложности, в результате двух продаж, льготные квартиры в этом жилом комплексе приобрели 625 семей.