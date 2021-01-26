Минэкологии об инциденте в национальном парке Гызылагадж

Накануне на егерей и инспектора по охране Национального парка Гызылагадж было совершено нападение, сотрудники парка получили огнестрельное ранение. Об этом сказал начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По словам Ализаде, егери Захир Баширов, Джейхун Мустафаев и инспектор по охране Натиг Рзазаде во время исполнения служебных обязанностей с целью выявления личностей браконьеров, получили ранения в результате выстрела из охотничьего ружья: «Раненых сотрудников госпитализировали в Ленкоранскую центральную районную больницу, в настоящее время они проходят лечение. Проводится расследование. Более подробная информация будет предоставлена после расследования».