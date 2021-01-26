Лондонский суд вынес решение в пользу SOCAR против Мубариза Мансимова

26 января было обнародовано второе арбитражное решение по делу между SOCAR и группой компаний Palmali, сообщили haqqin.az источники в SOCAR.

В ходе судебного разбирательства было вынесено решение о возмещении Palmali и Мубаризом Мансимовым ущерба в размере около 63 млн долларов США. Указанная сумма также включает сумму убытков, проценты и судебные издержки. Встречный многомиллионный иск Palmali был полностью отклонен и в этом судебном процессе.

Ранее между SOCAR и Palmali существовали коммерческие отношения, хотя эти компании никогда не создавали совместное предприятие, несмотря на утверждения Palmali. В результате невыполнения компанией Palmali своих обязательств, группа компаний SOCAR в 2018 году инициировала начало трех арбитражных процедур против группы Palmali и Мубариза Мансимова.